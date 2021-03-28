За год она выросла на 6,5 % Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам января, средняя зарплата в Алтайском крае составила 28 821 рубль. По сравнению с январем прошлого года это показатель увеличился на 1873 рубля.

Среди счастливчиков, у которых прибавилось в кошельке, добытчики полезных ископаемых и перевозчики.

- Выше среднекраевого показателя (106,5%) темпы роста заработной платы сложились в 22 видах экономической деятельности. В этих сферах занято 302,1 тысячи человек, или 53,8% от среднесписочной численности работников региона, - сообщается на сайте правительства региона.

Средняя зарплата медиков в регионе составила 32 384 рубля; в образовании - 26 674 рубля; в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 24 785 рублей.

Самую высокую зарплату в Алтайском крае (свыше 40 тысяч рублей) получают работники организаций железнодорожного, трубопроводного, воздушного транспорта, финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых. Такую же оплату труда получают представители производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства компьютеров, электронных и оптических изделий.