Барнаульца приговорили к реальному сроку за кражу рыбы и морепродуктов

Мужчина продал украденные Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за кражу рыбы и морепродуктов из морозильной камеры одного из заводов краевой столицы.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Елена Егорова, мужчина находился на территории завода механических прессов в краевой столице. У него не было денег на продукты и он открыл незапертую морозильную камеру. Оттуда мужчина забрал один мешок с сазаном и ушел. Вскоре он продал рыбу знакомому таксисту.

Житель краевой столицы не остановился на этом и через несколько дней снова пришел на территорию завода, чтобы попросить еду из столовой, однако вспомнил про морозильную камеру. Сбив навесной замок, на этот раз он похитил коробку с филе гигантского кальмара и продал его за 800 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с проникновением в помещение.

– Ранее мужчина уже был судим. Его приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в колонии строго режима, – резюмировали в прокуратуре.

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