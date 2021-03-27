100 млн рублей потратят на повышение безопасности на алтайских дорогах

Установка светофора Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае направят около 100 млн рублей, пишет минтранс региона.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для снижения числа ДТП смонтируют более 30 км освещения вдоль дорог регионального и местного значения, установят пять камер фото- и видеофиксации и пять светофоров. Кроме того, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и искусственные дорожные неровности.

Новые светофоры появятся в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, улицы Георгия Исакова с Островского, Георгиева с Сухэ-Батора. В Бийске светофоры появятся на улице Челюскинцев в районе д. 3 – 3/1 и ул. Тараса Шевченко с пер. Складской. Кроме того, в краевой столице установят новые камеры фото- и видеофиксации нарушений.

В прошлом году по нацпроекту в крае также сделали немало. В частности, установили пять комплексов фото- и видеофиксации, пять светофоров, 389 дорожных знаков, 31 искусственную дорожную неровность, обустроили около 40 км освещения вдоль дорог.