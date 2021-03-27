В Барнауле прокуратура нашла нарушения в организациях, работающих с опасными объектами

По результатам проверки руководителям организаций внесли шесть представлений. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прокуратура Железнодорожного района проверила организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты. В некоторых компаниях выявили нарушения.

Как рассказала “Комсомольской Правде – Барнаул” старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Савиных, во время проверки обнаружили несоответствие положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте действующему законодательству.

– Так в положениях о производственном контроле отсутствовали разделы, закрепляющие порядок осуществления контроля устранения выявленных нарушений требований промышленной безопасности и порядок проведения диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, – пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что были и другие нарушения. В частности, в должностных инструкциях ответственных за производственный контроль не были отражены обязанности и права работника.

По результатам проверки руководителям организаций внесли шесть представлений.