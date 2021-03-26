Им дали условные сроки. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае осудили семейную пару, которая решила «посадить» родственника. Схему придумал 46-летний мужчина. Они оговорили отчима жены в том, что он якобы домогался их дочку.

- Будучи предупрежденными об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, осужденные, желая привлечь к уголовной ответственности мужчину, сообщили сотрудникам полиции не соответствующие действительности сведения о преступлении. Кроме того, они убедили свою дочь подтвердить данные сведения, - сообщает краевой следственный комитет.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что мужчина не виноват. После этого уже началось уголовное преследование парочки. В отношении них возбудили дело о заведомо ложном доносе.

- Суд назначил наказание мужчине в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а женщине 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщает краевой СК.