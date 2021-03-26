У жительницы Барнаула похитили больше 1 млн рублей

Не будьте наивными. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Жительница Барнаула лишилась 1 млн рублей, правда, из-за собственной доверчивости. Она отправила деньги мошенникам, которые ее убедили в том, что сбережения нужно перевести сбережения якобы на безопасный счет.

Потерпевшей оказалась 27-летняя девушка. Ей поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Девушка сообщила, что на счете клиентки зафиксирована попытка списания денежных средств. Чтобы защитить сбережения, «лже-специалист» предложила ей снять денежные средства и перевести на безопасный счет. Жительница Барнаула согласилась и проследовала до ближайшего отделения банка, где сняла со счета 845 000 рублей, которые перечислила на указанный номер.

После этого к разговору подключился другой «специалист», который сообщил, что была зафиксирована попытка оформления кредита и необходимо зайти в приложение, чтобы его подтвердить. В итоге она сняла 290 000 рублей и перевела на тот же счет. После этого разговор был прекращен, а девушка осознала, что стала жертвой мошенников.