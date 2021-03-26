Отца семерых детей из Бийска отправили в колонию за растление девочек

Его отправили в колонию строго режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске растлителя трех маленьких девочек отправили в колонию строго режима. Он почти два года совершал действия сексуального характера в отношении трех маленьких девочек – дочерей его сожительницы.

Это квалифицировали по ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а также как покушение по той же статье.

Всего в семье было семеро детей. Преступные посягательства 38-летний мужчина совершал с 2017 года в отношении 8-летней, 9-летней и 10-летней девочки. Об этом узнали только в 2019 году. Все это время шло следствие и судебное разбирательство, на днях суд вынес решение.

- Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, - сообщает региональный следственный комитет.