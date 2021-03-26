На Алтае будут судить подставного директора фирмы

Дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 44-летнюю женщину, которая стала учредителем и директором организации, фактически ей не управляя. Она сделала это за вознаграждение в 2019 году, когда ее выявили, было возбуждено уголовное дело.

- Женщина предоставила обратившемуся к ней мужчине свой паспорт. В свою очередь незнакомец впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования юридического лица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемой, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом, - сообщает региональный следственный комитет.

Такую схему обычно используют для образования фиктивных юрлиц и совершения впоследствии экономических преступлений. Это может заключаться в том, что организация может уклоняться от уплаты налогов, возмещения НДС, легализации имущества добытого преступным путем.