В Барнауле появится 25 точек раздельного сбора мусора

Мусор Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшую субботу в Барнауле откроются 25 точек раздельного сбора мусора. Акцию «Мобильный Экодвор» проводит НКО «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города. Все вторсырье отправят в переработку.

По дворам будет ездить транспорт и принимать подготовленный мусор, в каждой точке машина задержится не более 20-30 минут. Принимать будут сортирвоанный пластик, стекло, батарейки, лампочки и другое. Подробный маршрут можно посмотреть на сайте мэрии.

- Стационарные точки будут развернуты с 10 утра до 13 часов у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по адресам Павловский тракт,192а (территория летнего садового центра) и Правобережный тракт,25 (территория летнего павильона), а с 12 до 15 часов на территории парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).