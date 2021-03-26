Проект стеллы.

В Барнауле установят новый памятный знак. Он появится на площади Текстильщиков в память об эвакуированных предприятиях в годы войны. Идея поступила от краевого союза промышленников. Открытие памятной стелы запланировано на июнь.

Эскиз проекта выбрали посредством конкурса среди выпускников, студентов и преподавателей института архитектуры и дизайна АлтГТУ разработали.

- Экспертным советом, в состав которого входили руководители крупнейших промышленных предприятий региона, было отобрано восемнадцать наиболее интересных проектов. На основании шести лучших макетов преподавателем АлтГТУ Михаилом Кульгачёвым был разработан финальный проект памятника - это стела остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета, установленная на подиуме, с отлитыми в металле изображениями в виде барельефов на фасадах, - сообщает мэрия.

В войну в Алтайский край было эвакуировано более ста предприятий, из них 24 завода общесоюзного значения. В Барнауле разместили 14 производств, среди которых завод механических прессов, завод транспортного машиностроения, станкостроительный завод и другие.