Пивоварка в Барнауле приобрела зеленый цвет

Скрин публикации Фото: со страницы vk.com/barneos22

Пивоварка в Барнауле уже традиционно приобретает по весне зеленый цвет. Энергетики добавляют в свою систему краситель «Уранин», чтобы найти утечки - он попадает в реки. Говорят, что он не опасен, хотя и выглядит зловеще.

Кстати, в Чикаго реки нарочно красят в зеленый в День Патрика. Это связано с тем, что несколько десятилетий назад коммунальщики добавили в воду краситель, чтобы скрыть загрязнение. Это совпало с праздником и с тех пор стало традицией. Правда, оплачивают это все те же коммунальщики – в наказание.

Сообщение об окрасе речки опубликовано на страницах паблика «Барнаул22». На этот раз река окрасилась в районе зеркальной фабрики.

- Если зеленый цвет, где-то протекает система отопления, надо в администрацию звонить и в СГК, пусть ищут источник утечки, - пишут горожане в соцсети.

- Она же не постоянно зеленая. Пигмент добавляют в определенные дни с предварительным оповещением населения, да и концентрация пигмента дикая для теплоносителя. Если идет такой объем притока теплоносителя в ручей, то температура воды должна быть такая, что снега по берегам точно не будет, - заметил другой подписчик сообщества.