Гостя из Свердловской области задержали за пьяный дебош в барнаульском аэропорту

Дебошир (фото: скриншот видео пресс-службы ведомства)

В четверг утром, 25 марта, в аэропорту Барнаула транспортные полицейские задержали 40-летнего жителя Свердловской области, который устроил пьяный дебош.

Мужчина намеревался вылететь в Екатеринбург, но у стойки регистрации устроил скандал. Представители авиакомпании не смогли утихомирить пассажира и обратились за помощью к полицейским.

На месте они установили, что мужчина действительно находится в состоянии опьянения, скандалит с сотрудниками аэропорта, матерится, а на просьбы окружающих успокоиться никак не реагирует.

- Нарушителя общественного порядка - 40-летнего жителя Свердловской области - задержали и доставили в комнату полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения пассажира, - сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Сегодня же состоялся суд, который признал гостя краевой столицы виновным в том, что он появился в общественном месте в состоянии опьянения. Ему назначили административный арест на одни сутки, также выписали штраф. Кроме того, представитель авиакомпании отказал дебоширу в перелете.