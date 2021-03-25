Рубцовчанку отправили в колонию из-за нарушения режима ограничения свободы

Теперь женщина будет в заключении Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Рубцовска, приговоренную к ограничению свободы, поймали на уклонении от отбывания наказания.

Установлено, что с октября 2019 года по сентябрь 2020-го женщину, которую ограничили в свободе перемещения еще приговором суда в 2014 году, поймали на многочисленных нарушениях режима. В определенное назначенное время она должна была приходить и отмечаться в надзирающем органе, также она не имела права менять место жительства без полученного на то специального разрешения. Все эти правила она упорно игнорировала.

- Несмотря на то, что ей неоднократно выносились предупреждения о недопустимости такого поведения, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Привести в чувства женщину смогли только на суде. Она осознала что натворила, признала свою вину и раскаялась. Однако избежать ужесточения наказания ей не удалось. Ей назначили четыре месяца лишения свободы, отменили условно-досрочное освобождение и условное осуждение по предыдущим приговорам суда. Также ей назначили 1,5 года лишения свободы с ограничением свободы 5 месяцев. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.