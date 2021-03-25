Молодая девушка сначала выпила со взрослым мужчиной, а затем до смерти избила его

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

23-летнюю жительницу Бийского района обвиняют в избиении односельчанина, который в итоге скончался.

Следствие установило, что инцидент произошел в январе этого года. 63-летний мужчина встретил на одной из улиц села в Бийском районе бывшую жительницу населенного пункта. Он пригласил ее к себе выпить, но во время застолья между ними произошла ссора.

- Из-за личных неприязненных отношений гостья сначала ножом, а затем лопатой и руками нанесла множественные удары в область жизненно – важных органов хозяину дома и скрылась с места преступления. Потерпевший же от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Девушка задержана. Свою вину она признала частично. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.