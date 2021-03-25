Депутатов АКЗС разочаровал доклад министра спорта Алексея Перфильева

Алексей Перфильев Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 24 марта, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев принял участие в правительственном часе в АКЗС, но его выступление разочаровало депутатов.

По ходу выступления к главному спортивному чиновнику возникла масса вопросов и уточнений. В частности, разгорелся нешуточный спор о количестве вовлеченной в занятие физкультурой молодежи.

- На свой вопрос я получил ответ: сегодня в регионе 93,9% молодежи занимаются физкультурой и спортом. В решении круглого стола (какого именно, депутат не указывает – прим.ред.) сказано, что в Алтайском крае 35961 человек занимаются в спортивных учреждениях. Внимание, вопрос: откуда такой показатель? – цитирует «Политсибру» депутата фракции ЛДПР в Заксобрании Ивана Дубинина.

Эта же цифра задела за живое и спикера АКЗС Александра Романенко:

- Вдумайтесь в цифру! Она ваша. Вы разберитесь, пожалуйста, в этих цифрах, чтобы они действительно коррелировали с той обстановкой, которая у нас есть, - порекомендовал он.

Пожалуй, единственное, что порадовало участников парламентского часа – это количество спортивных объектов, которые появились в крае за последнее время, но, тем не менее, по мнению Александра Романенко, это не совсем то, чем стоит мерить эффективность организации спорта в крае. Главное все же вовлеченность людей в спорт и их достижения в нем.