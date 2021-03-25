В Барнауле продолжают принимать в волонтеры этапа Кубка мира по гребле

Волонтеры этапа Кубка мира Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле полным ходом идет регистрация волонтеров к майскому этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

У претендентов на гордое звание «волонтер» есть еще одна неделя. После этого регистрация закроется и начнется прямой отбор кандидатов. Поэтому организаторы еще раз напоминают: в ближайшие дни необходимо успеть подать заявку на портале dobro.ru, проверить все актуальные контактные данные (ФИО, телефон, электронная почта). В ответ на вашу электронную почту придет приглашение на онлайн-собеседование. Следует записаться на него по ссылке в письме.

Как только все пункты будут выполнены, в назначенный день и час вам позвонит тим-лидер, чтобы провести онлайн-собеседование.

Окончательные результаты будут озвучены до 25 апреля 2021 года. На дополнительные вопросы вам ответят по телефону «горячей линии»: 8−960−963−3300. Также сообщение можно отправить на почту: volonterkubok@yandex.ru.

Напомним, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года.