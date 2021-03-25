Алтайское УФАС запретило системе Google рекламировать аборты

На территории РФ запрещена реклама искусственного прерывания беременности Фото: Олег УКЛАДОВ

Интернет-пользователь пожаловался в алтайское отделение ФАС на контекстную рекламу абортов в барнаульской клинике.

Как установили специалисты Федеральной антимонопольной службы, эта реклама появлялась при запросе информации в поисковой системе Google по ключевым словам «аборты Барнаул». В этот момент на мониторах пользователей появлялся баннер «Прерывание беременности – Клиника «Мать и Дитя <…>», с отметкой «реклама».

Однако, как пояснили в ведомстве, Федеральный закон «О рекламе» запрещает на территории Российской Федерации рекламировать искусственное прерывание беременности. По данному факту было возбуждено дело по признакам нарушения закона. Информация, предлагаемая клиникой, была признана ненадлежащей. Нарушителями являются и рекламодатель и рекламораспространитель, то есть компания ООО «Омега», которая и помогала в размещении баннера, а также непосредственно рекламапроизводитель, коим в данном случае является Google LLC (США).

- Ответчики факт распространения рекламы, зафиксированный антимонопольным управлением, не отрицали, объяснив его ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google, которая не распознала недопустимую рекламу, - отмечают в УФАС.

В итоге рекламный баннер был заблокирован со стороны Google. Решается вопрос об административном наказании.