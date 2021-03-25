В Барнауле появятся несколько велодорожек

Велодорожки должны построить уже в этом году Фото: Анна СЕМИНА

Границы городских велодорожек в Барнауле хотят вынести за пределы парков отдыха и создать их вдоль крупных магистралей.

Об этом по время онлайн-конференции рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, велодорожки могут появиться на Павловском, Змеиногорском тракте, а также в Мизюлинской роще, причем уже в текущем году. Если говорить конкретнее, то если речь идет о Павловском тракте, то имеется в виду участок от улицы Бабуркина до Малахова. В этом строительном году его будут расширять до норматива и в рамках проводимых работ оборудуют велодорожки.

Во втором случае, касаемо Змеиногорского тракта, «выделенка» для велосипедистов должна появиться на отрезке от улицы Аванесова до Горнолыжной. Здесь также работы должны провести в текущем году.

Что касается Мизюлинской рощи, то дорожка в ней будет обустроена в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что трассу проложат по периметру рощи. Её ширина составит 2,5 метра.

Напомним, ранее велодорожку создали в парке «Изумрудный».