Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 марта 2021 года составило 46 510

За сутки в крае выявили еще 107 новых случаев заболеания Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 марта 2021 года увеличилось еще на 107 новых случаев и составило 46 510.

Как уточняют в оперативном штабе региона, новые случаи были установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки выписку получили еще 112 пациентов. Таким образом, общее число вылеченных составило 41 576. Умерли за последний отчетный период еще десять человек (за все время наблюдения – 2625).