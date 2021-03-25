В Алтайском крае родилась первая в 2021 году тройня

Счастливые родители (фото: скриншот страницы Натальи Оськиной)

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина сообщила о радостной новости – в регионе родилась первая в 2021 году тройня.

Радостное событие произошло в перинатальном центре «Дар» в Барнауле.

- Дорогие друзья! Спешу поделиться радостным событием! В Алтайском крае в 2021 году впервые родилась тройня. В семье Романа и Любови Антипиных появились три дочери - Анна, Виктория и София. Сегодня малышек выписали из краевого перинатального центра «Дар». Все присутствующие, в том числе и я, были растроганы до слез, - пишет Оськина на своей странице в Instagram. - Переполняют чувства радости, гордости и восторга за молодых родителей. Да, в первое время в семье будет много хлопот, но самое главное, что дети рождены в полной, дружной, любящей семье.

Пользуясь случаем, чиновница, присутствующая на выписке, поздравила родителей, поблагодарила их за вклад в улучшение демографической ситуации и пожелала, чтобы таких семей становилось больше в нашем регионе.