Глава Следкома потребовал отчет о ситуации с жильем для сирот на Алтае

Квартира для детей-сирот Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Председатель Следкома Александр Бастрыкин провел прием граждан по видеосвязи. Одной из обратившихся стала жительница Алтайского края.

Женщина сообщила, что в 2005 году на ее попечении остался внук в связи с потерей родителей. Теперь 20-летнему юноше не предоставляют положенное по закону жилья. Сейчас внук в армии, а после ему некуда возвращаться.

Уголовное дело о халатности возбуждено, одному из должностных лиц предъявлено обвинение. Заслушав доклад по делу, Александр Бастрыкин остался недоволен.

- Он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в крае. Основная проблема – неосвоение регионом выделенных бюджетных средств. В 2020 году на эти цели было направлено в общей сложности более миллиарда рублей. Однако больше половины не было освоено и, по заверению местных властей, вернулось в бюджет. Александр Бастрыкин потребовал удостовериться, что неосвоенные деньги действительно вернулись по назначению, - сообщили в Следкоме.

Также он остался недоволен следователями, которые ограничиваются формальным подходом, не опрашивают причастных лиц в полном объеме.