На Алтае браконьер убил беременную самку кабана

Охота на самок кабана с потомством запрещена, но охотника это не остановило Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции Алтайского края задержали браконьера, который подозревается в отстреле самки кабана, которая вскоре должна была родить.

Специалист регионального министерства природных ресурсов и экологии сообщил в полицию, что во время проверки охотугодий неподалеку от села Костин Лог заметил на дороге след от снегохода и следы крови. Уже во время осмотра окрестностей выяснилось, что жертвой стала самка кабана. Причем в самое ближайшее время у нее должны были появиться детеныши.

- Примечательно также, что для степной зоны дикий кабан является редким животным. А отягчающим моментом стал тот факт, что на самку, ожидающую потомство, охота запрещена, - подчеркивают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установить предполагаемого браконьера удалось. Им оказался 39-летний мужчина. Лицензия на охоту у него отсутствовала. Своими противоправными действиями он причинил государственному охотничьему фонду ущерб в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Подозреваемому грозит до двух лет заключения. Уже установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался за браконьерство.