В Алейске задержали мужчину, которого подозревают в попытке убийства сына

Пьяный отец нанес ребенку один удар ножом Фото: Анна СЕМИНА

Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя города Алейска, которого подозревают в покушении на убийство собственного сына.

Следствие установило, что вечером 20 марта в своем доме между пьяным отцом и его 13-летним сыном произошла ссора по какому-то незначительному поводу.

- Подозреваемый, взяв кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К счастью, мальчику удалось спастись, так как в скандал вмешалась сестра. После чего подростка передали медикам. Врачи вовремя оказали пострадавшему квалифицированную помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Отец пострадавшего подростка взят под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств. Расследование продолжается.