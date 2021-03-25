Заведующая складом детсада в Барнауле брала взятки от поставщиков

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Заведующая продуктовым складом детсада в Барнауле брала взятки от поставщиков. Это происходило с октября 2017 по июнь 2019 года.

Всего она получила около 178 тысяч рублей. Взамен она гарантировала, что в учреждение будут поступать товары именно этой организации.

- Денежные средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой, - сообщает региональный следственный комитет.

Когда это выяснилось, отношении сотрудницы возбудили уголовное дело и уволили. В ходе следствия заведующая вину в содеянном признала полностью.

- Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, - сообщает краевой СК.