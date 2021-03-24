На Алтае затопило недавно отремонтированный драмтеатр

Вода льется с потолка. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В здании Рубцовского драмтеатра произошел потоп, сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск». На видео видно, как вода льется прямо с потолка, сотрудники подставляют ведра.

– Накануне, в капитально отремонтированном в 2019 году здании Рубцовского драмтеатра, которое является старейшим памятником архитектуры города, случился потоп. То ли это весна так подействовала на здание, то ли строители... – пишут в посте.

Отмечается, что на ремонт ушло 175 млн рублей. Их выделили из краевого и городского бюджетов. В театре капитально отремонтировали крышу и фасад, усилили стены и несущие конструкции. Также полностью обновили зрительный зал, гримерные и технические помещения. В театре закупили новое световое и звуковое оборудование, кресла и занавес.