Прокуратура выявила нарушения по части качества уборки дорог и тротуаров в Барнауле

Прокуратура выявила нарушения Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура Барнаула из-за многочисленных жалоб и обращений инициировала проверку качества уборки дорог и тротуаров, в частности, ведущих к учебным заведениям города.

Жалобы поступали в части содержания тротуаров, которые ведут к общеобразовательным школам №88 и №13, а также к гимназии №22.

«Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства органами местного самоуправления», - отмечают в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в части невключения в муниципальное задание «Автодорстроя» дорог и тротуара, ведущих к общеобразовательным учреждениям, а также их ненадлежащего содержания, очистки от снега и наледи.

Это и послужило основанием для внесения представления председателю комитета по дорожному хозяйству об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Данная ситуация находится на контроле в прокуратуре города.