Фонд Андрея Мельниченко поддержит профессиональное образование в регионах

Рабочая поездка делегации Фонда Андрея Мельниченко на Алтай. Фото: СГК

Завершилась рабочая поездка делегации Фонда Андрея Мельниченко на Алтай. В ходе визита состоялись встречи с представителями ведущих образовательных учреждений края, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в рамках «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК».

Программа рабочей поездки была очень насыщенной. Она включала ряд мероприятий, во время которых участники делегации Фонда Андрея Мельниченко смогли не только продуктивно пообщаться с алтайскими коллегами и выработать совместный план действий, но также встретиться со студентами и преподавателями, рассказать о принципах взаимодействия Фонда, учебных заведений и компаний, условиях прохождения производственной практики, возможностях карьерного роста и ответить на многочисленные вопросы.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников предприятий на базе образовательных учреждений региона, эффективные способы мотивации студентов и преподавателей, перспективы стажировок и трудоустройства выпускников в крупнейших компаниях страны и многое другое обсудили исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, ректор АлтГТУ Андрей Марков, Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, руководитель направления департамента управления талантами, развития и обучения АО «СУЭК» Сергей Волков, директор Алтайского филиала ООО «СГК» Игорь Лузанов, начальник управления по персоналу Алтайского филиала ООО «СГК» Юлия Чернядьева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов» Юлия Галкина и др.

Во время открытой встречи со студентами был продолжен разговор о сотрудничестве Фонда Андрея Мельниченко, крупных промышленных компаний и ведущих региональных университетов в вопросах подготовки специалистов для энергетической отрасли. Так, Сергей Волков рассказал о перспективах развития профессиональных навыков и личных качеств молодых сотрудников, что вызвало большой интерес у ребят. Он отметил, что активная творческая деятельность одобряется и поддерживается руководством компании, поскольку привносит разнообразие в рабочую атмосферу и укрепляет коллективные взаимоотношения. Заинтересовало студентов и различное высокотехнологическое оборудование, принципы работы которого им хотелось бы изучить и применять в процессе производственной деятельности, а также новые программы для автоматизации и цифровизации рабочих процессов.

По итогам проведенных встреч участниками были обозначены приоритетные направления реализации «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК» и дальнейшие планы по взаимодействию. Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник отметил: «Совместными усилиями мы продолжаем работу по повышению качества образования в российских регионах. Это будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов и станет мощным драйвером развития российских республик, краев и областей. Мы стремимся выстраивать образовательный процесс с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин таким образом, чтобы у молодежи были широкие возможности для личностного и профессионального роста».