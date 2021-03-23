В Барнауле изменят схему движения автобуса №6

Новая схема движения Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 25 марта в тестовом режиме изменят схему движения автобусного маршрута №6 «улица Солнечная Поляна – Элеватор». Об этом сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Движение автобусов №6 будет организовано по продленной схеме: … улица Юрина, улица Солнечная Поляна, улица Взлетная, улица Сергея Ускова, улица Балтийская.

Маршрут автобуса пока изменят в тестовом режиме. Это сделают для определения потребностей жителей в транспортном обслуживании.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула должна вырасти сразу на 2-3 рубля: до 26 рублей для автобусов, трамваев и троллейбусов, и до 28 рублей для маршруток. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле собирают подписи против повышения цен на проезд

Стоимость проезда должна вырасти на три рубля (подробнее)