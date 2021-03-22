На ремонт теплового комплекса и объектов водоснабжения на Алтае выделили 2 млрд рублей

В этом году модернизируют объекты в 62 муниципалитетах Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Алтайском крае модернизируют 200 объектов тепло- и водоснабжения. Работы проведут в 62 муниципальных образованиях, сообщили в региональном Минстрое.

Всего на работы выделено два млрд рублей из краевого бюджета. Причем изначально сумма была меньше, но после внесения изменений в бюджет края объем средств увеличился.

- Таким образом, в текущем году на повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет направлено 2,1 млрд рублей, в том числе: более 1 млрд рублей на модернизацию теплового комплекса и 1,1 млрд рублей на объекты водоснабжения, - отметили в министерстве.

Объекты отремонтируют в Змеиногорске, Рубцовске, Горняке, Славгороде, а также в селах Чарышского, Кулундинского, Залесовского, Завьяловского, Рубцовского, Алтайского, Благовещенского, Топчихинского, Бурлинского, Мамонтовского районов. Сейчас документация по распределению субсидий районам и городским округам проходит согласование.