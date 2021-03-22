Барнаульские волонтеры отработали почти 3,4 тысячи заявок за год

В период пандемии добровольцы помогают доставлять продукты и лекарства Фото: Олег УКЛАДОВ

С марта 2020 года по настоящее время волонтеры барнаульского штаба #МыВместе отработали 3341 заявку. В период пандемии добровольцы помогают доставлять продукты и лекарства.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в марте будет ровно год, как стартовала Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе в Барнауле.

- Волонтеры-медики доставляли продукты и лекарства по заявкам горожан старше 65 лет, вынужденных находиться на самоизоляции. Добровольцы оказывали помощь медицинским учреждениям, а также развозили продовольственные наборы в рамках федерального проекта «Продуктовая помощь», доставлено 6358 наборов, - подчеркнули в мэрии.

За год в штабе работали 384 волонтера. Коллектив медиков-добровольцев занесен на Доску Почета. Кроме того, 107 волонтеров получили федеральные награды и 246 удостоены благодарности от главы краевой столицы.