Супруги и их восьмилетний ребенок надышались угарным газом в Бийске

Пожар в частном доме Бийска утром 21 марта 2021 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Частный дом горел в Бийске в переулке Свердловском утром 21 марта. При этом семья успела надышаться угарным газам, пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сообщение о пожаре поступило в 6:18. На место прибыли 16 человек и четыре единицы техники.

- Огонь к тому моменту распространился на крышу и веранду деревянного строения, - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. - К работе немедленно приступила газодымозащитная служба.

Мужчине и восьмилетнему ребёнку удалось спастись через окно. А хозяйка дома оказалась в помещении, отрезанном огнём. Спасатели обнаружили ее и вывели на свежий воздух. Все трое уже успели надышаться дымом.

На полную ликвидацию пожара потребовалось около 20 минут. Площадь возгорания составила порядка 50 "квадратов". Причина происшествия пока не известна, она устанавливается. По статистике, самые распространенные причины таких ЧП - неправильная эксплуатация печки, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.