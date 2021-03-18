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Происшествия18 марта 2021 15:10

Врачам алтайской больницы, где погибла двухлетняя девочка, предъявили обвинение

На этой неделе суд определит меру пресечения
Александр ЗАХАРОВ
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Двум врачам Советской центральной районной больницы предъявили обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двум врачам Советской центральной районной больницы предъявили обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть ребенка.

- В селе Красный Яр двухлетняя девочка опрокинула на себя стакан с кипятком, вследствие чего получила термические ожоги и была госпитализирована в КГБУЗ «Советская ЦРБ». В ходе оказания медицинских услуг обвиняемые, не провели диагностические мероприятия и без ультразвуковой визуализации применили медицинские инструменты не соответствующие возрастной группе ребенка. В результате произошедшего, малолетняя девочка через несколько часов скончалась в реанимационном отделении больницы. По данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены, - сказано в ответе СКР по Алтайскому краю на запрос «КП-Барнаул».

На этой неделе суд определит двум врачам меру пресечения на время расследования. Следствие будет просить заключить их под домашний арест.

Напомним, трагедия произошла 11 января 2020 года. В село Красный Яр Советского района приехала семья из Якутии. Они хотели погостить у родственников. Дома девочка опрокинула не себя полстакана кипятка. Ребенка увезли в больницу, где врачи пытались поставить ей капельницу через катетер, но в итоге прокололи легкое.

Криминал