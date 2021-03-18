Алтайский край вошел в десятку лучших регионов по реабилитации после COVID-19

В регионе около 20 санаториев предлагают программы реабилитации после заболевания коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в топ-10 лучших субъектов в по реабилитации после COVID-19. Регион занял седьмое место в рейтинге, представленном на сайте санатории-россии.рф, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В регионе около 20 санаториев предлагают программы реабилитации после заболевания коронавируса. Часть из них расположены в Белокурихе. Составители рейтинга отмечают, что в большинстве здравниц разработаны авторские программы восстановления здоровья после пневмонии.

Продолжительность реабилитации составляет от 10 до 21 дня. Пациентов осматривает врач-пульмонолог, подключая других специалистов – в зависимости от вида сопутствующих заболеваний. В перечень процедур включены психотерапия, физиотерапевтические процедуры, азотно-кремнистые и бишофитные ванны. В программу входят ингаляции, массаж, внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, процедуры гирудотерапии, электрофорез, плазмаферез, в ходе которого происходит активная очистка крови.

– Комплекс процедур помогает улучшить состояние легких, восстановиться после болезни, избавиться от остаточных симптомов и укрепить иммунитет, – сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

При этом цена на услуги одна из самых низких среди регионов, представленных в рейтинге. Проживание, питание и лечение в санаториях Алтайского края обходится в сумму от 2100 рублей в сутки на человека.