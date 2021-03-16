На Алтае педагога обвиняют в том, что она за волосы оттаскала ученицу

Учительнице придется ответить за грубость в суде Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на педагога завели уголовное дело и обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Инцидент произошел в одной из школ Косихинского района. По версии следствия, 55-летняя учительница начальных классов на уроке математики схватила десятилетнюю ученицу за волосы и с силой вытащила ее из-за парты и отвела к доске.

- Противоправные действия в отношении ребенка наблюдали все ученики класса, присутствовавшие на занятии. Девочке причинена физическая боль и моральные страдания, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

О произошедшем школьница рассказала своей маме, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Если вина педагога будет доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы.