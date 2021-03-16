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Общество16 марта 2021 11:20

В Барнауле у «Сити-Центра» появится платная парковка

Когда она начнет работать пока не известно
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Терминал для оплаты (фото: скриншот телеграм-канала "Барнаульский нытик")

Барнаульский торговый центр «Сити» намерен организовать на своей территории платную автомобильную парковку.

Об этом свидетельствует фотография, размещенная в телеграм-канале «Барнаульский нытик». На ней видно, что на парковке уже есть терминал для оплаты и приступают к монтажу шлагбаума. Однако пока не ясно когда именно вся система начнет работать, и сколько будет стоить парковка.

Отметим, платные парковки – сейчас это обычная практика для торговых центров. Предприниматели пытаются выжать максимум из того, что имеют. Правда, в большинстве случаев, платные только закрытые, так называемые «теплые» места. Ранее и они были бесплатными, но в сильные зимние морозы горожане стали оставлять там свои автомобили.

Что касается открытых парковок, то они везде бесплатные.

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