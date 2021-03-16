Школьные каникулы в Алтайском крае начнутся 22 марта

Каникулы пройдут с 22 по 28 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти установили сроки начала и окончания весенних школьных каникул в Барнауле и Алтайском крае – с 22 по 28 марта.

- В этот период для детей запланированы мероприятия Всероссийского, краевого, городского и школьного уровней. Мероприятия пройдут как очно, так и в дистанционном режиме, - подчеркивают в пресс-службе администрации краевой столицы.

В частности, во время каникул состоится Международный фестиваль творческих коллективов, цирковой фестиваль, конкурс изобразительного искусства и многое другое. Найдется в эту неделю место и науке и спорту. Также ребята могут стать участниками всевозможных мастер-классов и олимпиад.

Также решено, что школы проведут классные часы, виртуальные экскурсии, интерактивные занятия и т.п.

Полный список запланированных мероприятий можно найти на сайте городского комитета по образованию.