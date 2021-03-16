В Барнауле бомжи заняли квартиры в маневренном фонде

Дом на улице Силикатной (фото: "Гражданский патруль")

Общественная организация «Гражданский патруль» настаивает на комплексной жилищной проверке дома на улице Силикатной, 9а, так как есть подозрения, что квартиры маневренного фонда заняли бомжи.

По информации общественников, этот дом полностью состоит из квартир маневренного фонда, однако вместе с людьми, переселенными сюда из аварийного жилья, здесь поселились лица без определенного места жительства. Якобы они заняли одно из помещений, когда в нем скончался последний наниматель.

- Этот дом полностью состоит из муниципальных квартир, которые отнесены к маневренному фонду города, но проживание здесь опасно для жизни и здоровья жильцов. Люди живут в условиях полной антисанитарии, а само здание требует если не сноса, то капитального ремонта: из фасада выпадают кирпичи, на стенах почти не осталось цельной штукатурки, лестничный марш деформирован, полы провалены, - говорит глава барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

В таких условиях проживают десятки семей. Дабы обратить внимание на их проблему, общественники обратились в прокуратуру города, Роспотренадзор и Госжилнадзор Алтайского края.

На данный момент дом не признан аварийным.