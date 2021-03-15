В Барнауле наградили более 100 медиков ковидного госпиталя

Награждение медиков. Фото: минздрав Алтайского края

В Барнауле наградили более 100 сотрудников инфекционного госпиталя городской больницы №5. Это медучреждение первым в Алтайском крае перепрофилировали под лечение больных с коронавирусом весной прошлого года, сообщает минздрав региона.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил медиков за профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд.

– Эти награды - лишь малая толика того, что вы заслуживаете. Коллектив городской больницы №5 первым взял удар на себя. В рекордные сроки был создан фактически основной ковидный госпиталь региона, собраны лучшие сотрудники, готовые мужественно противостоять неизведанной тяжелой болезни, решены многие организационные и финансовые задачи, – сказал Дмитрий Попов.

В настоящее время в инфекционном госпитале горбольницы №5 работают 800 человек. Из них около 300 трудоустроены в 2020 году. Многие переехали из соседних регионов - Новосибирской и Кемеровской областей, Республики Алтай.

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