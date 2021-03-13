В Бийске на станции скорой помощи произошел серьезный конфликт

Медики утверждают, что на вызовы к ковидным больным отправляют избранные бригады Фото: Анна СЕМИНА

На станции скорой медицинской помощи в Бийске между сотрудниками и руководством произошел конфликт.

Причиной тому послужило якобы неравномерное распределение вызовов. Причем речь идет не об обычных пациентах, а о тех, где есть подозрения на коронавирус, сообщает «Бийский рабочий». Дело в том, что за посещение таких больных, у кого действительно подтверждается диагноз, идет доплата. При этом некоторые медики утверждают, что не получали выплаты за перенесенное ими заболевание.

Этот конфликт тянется уже несколько месяцев. Еще до Нового года некоторые фельдшеры и водители заметили, что на вызовы к ковид-положительным больным отправляют якобы избранных. Соответственно, только они получают надбавки. В некоторых случаях, «премия» может достигать 25 тысяч рублей, что не то что для Бийска, для всего Алтайского края неплохая доплата.

- Однако, главный врач станции не согласен с претензиями своего коллектива. Случаи COVID-19 в Бийске уменьшились, обеспечить все бригады равномерно невозможно, - пишет источник.

Еще непонятная ситуация сложилась с выплатами, которые полагались медикам, переболевшим коронавирусом. На сегодня в наукограде насчитывается 90 таких сотрудников. Вместе с тем есть те, кто на официальный больничный так и не ушел, потому что перенес бессимптомно, но наличие в крови антител это косвенно подтверждает.

Однако для того чтобы получить выплату, на руках должен быть официальный больничный, в котором подтвержден диагноз. Соответственно, те, кто перенес болезнь на ногах, выплаты не получил.

Чтобы разобраться как быть в такой ситуации, медики уже написали обращение в региональный и федеральный минздрав, а также намерены в случае необходимости привлечь прокуратуру.