В алтайской больнице перестали лечить детей из-за отпуска педиатра

Теперь в случае болезни детей будут направлять в Камень-на-Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЦРБ Панкрушихинского района перестали лечить детей из-за отпуска единственного педиатра. Детское отделение прекратило работу минимум до 28 марта, так как найти замену специалисту не смогли.

- Местная жительница рассказала, что ее ребенок был на госпитализации, и его вместе с остальными выписали. При этом некоторые дети поступили недавно, и им явно еще требовалось лечение, - пишет издание Толк.

Теперь в случае болезни детей будут направлять в Камень-на-Оби. Но до него нужно ехать полтора часа, причем прямых автобусных рейсов нет.

Главный врач ЦРБ Олег Хорошилов сказал, что при необходимости больница предоставит транспорт.

- Иного выхода нет. Педиатру работать без отпуска бесчеловечно. Замену найти не удалось. Педиатры, увы, на дороге не валяются. На меня пишут кучу жалоб. Если честно, устал, – заявил главврач.