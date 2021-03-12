Возле радиозавода в Барнауле полыхало здание постройки 40-х годов ХХ века

Пожар возле радиозавода в Барнауле 12 марта 2021 г. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 12 марта в Барнауле на пр. Калинина возле радиозавода горело здание, построенное в сороковых годах прошлого века. Это здание для производственного и складского назначения.

На тушение от МЧС прибыли 67 человек и 18 единиц техники, также привлекали пожарный поезд РЖД. На момент прибытия специалистов горело внутри здания, также огонь вышел на кровлю и стремительно распространялся.

Полностью потушить пожар удалось около четырех часов утра, затем началась проливка и разборка конструкций.

- Сложность в тушении состояла в большой горючей загрузке помещений, их сложной планировке, наличии газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, - рассказали в ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 870 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня, спасти материальные ценности более чем на 15 млн. рублей. Пострадавших нет. Причины выяснит пожарная лаборатория.