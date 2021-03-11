В Барнауле заблокировалось движение трамваев из-за поломки вагона

В данный момент на линии меняют опоры. Фото: Андрей Никитин

В Барнауле остановилось движение трамваев №1, №4 и №7. Как сообщили в мэрии, причина случившегося – в поломке вагона на участке Красноармейская – Крупская.

– По причине технической неисправности - поломки трамвайного вагона на участке Красноармейский - Крупская, остановлено движение трамваев №1, №4, №7. Техническая служба МУП «Горэлектротранс» проводит работы на месте происшествия. Сроки восстановления уточняются, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Очевидцы сообщают, что трамвай сошел с рельсов. В данный момент на линии меняют опоры.

Напомним, после сильного снегопада в Бийске 2 марта трамваи не вышли на линию. Частично восстановить движение ужалось только к вечеру следующего дня.