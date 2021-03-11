На Алтае мужчина убил приятеля из-за недостойного поведения по отношению к женщине

Суд, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Волчихинского района признан виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, одним летним днем прошлого года осужденный выпивал в компании знакомых на берегу одного из озер в Егорьевском районе. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, хотя повод был незначительный. Осужденный решил выяснить отношения с потерпевшим по поводу его недостойного поведения по отношению к женщине. После словесной перепалки злоумышленник схватил мужчину и потащил его к водоему. Он бросил оппонента в воду, стал его удерживать, после чего отпустив, нанес на берегу не менее 38 ударов руками и ногами по различным частям тела и снова погрузил знакомого в воду. 36-летний мужчина наступила на месте происшествия.

Суд, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.