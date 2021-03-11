Мэрия Барнаула выставит на аукцион несколько дачных участков

Всего в списке 8 участков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула готовит аукционы по продаже дачных участках в нескольких садоводствах. Соответствующие постановления подписал глава города Вячеслав Франк.

Мэр поручил комитету по земельным ресурсам города определить стоимость земли для аукциона, а также установить время и место проведения торгов.

Согласно ряду постановлений, опубликованных на правовом портале городской администрации, на аукцион выставят следующие участки:

– СНТ "Калинка", ул.24-я, участок №13, площадь 3 сотки.

– СТ "Машиностроитель", в кадастровом квартале 22:61:040601 по ул.4-й, площадь 4 сотки.

– СНТ "Монтажник", участок №8, площадь 4 сотки.

– СТ "Дизель", улица №20, участок №241, площадь 6 соток.

– СТ "Кооператор", участок №16а, площадь 5 соток.

– СНТ "Алтай" участок №69б, площадь 8 соток.

– СТ Степной – 2, Центрального района города Барнаула, линия №5, участок №400, площадь 12 соток.

– СТ Степной-2, Центрального района города Барнаула, линия №6, участок №398, площадь 12 соток.

Список может еще пополниться другими адресами.