Мэр Барнаула поздравил женщин с 8 марта

Вячеслав Франк. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил женщин с 8 марта. Он отметил, что сегодня в городе женщинам принадлежит важная роль в решении большинства социальных вопросов.

Они занимаются духовно-нравственным воспитанием детей и принимают непосредственное участие в реализации социально-значимых проектов.

- В первые дни весны мы отмечаем праздник, наполненный особой добротой и радостью, солнечным светом, восхищением и нежностью к прекрасной половине человечества. Вы – заботливые матери и любящие жены, ответственные сотрудники и талантливые руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к решению сложных задач, - сказал глава города.

Также он пожелала женщинам крепкого здоровья, мира и благополучия.

- Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть любовь родных и близких оберегает вас от всех невзгод. Будьте счастливы! - сказал Франк.