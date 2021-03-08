На Алтае 30-летний мужчина обчистил продуктовый магазин

Жулика поймали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские полицейские поймали 30-летнего вора, который обчистил сельский магазин в Зональном районе. Мужчина взломал жалюзи и входную пластиковую дверь, проник в помещение и похитил две тысячи рублей, десять блоков сигарет разной марки, восемь палок колбасы, три куска сыра, шесть упаковок сока и нескольких килограммов фруктов.

Жулика быстро вычислили, и задержали. Им оказался неоднократно ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1990 года рождения.

- Задержанный в содеянном признался. Похищенные вещи изъяты частично, часть он успел реализовать, - сообщает региональное управлении МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).