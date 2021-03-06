Мошенники выманили у жительницы Алтайского края 300 тысяч рублей

Мошенников ищут. Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летняя жительница Шипуновского района хотела защитить свои сбережения, но в итоге попалась на уловки мошенников и лишилась крупной суммы, сообщает региональное управление МВД.

Сельчанка рассказала полицейским, что ей на телефон с неизвестного номера позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка, и сообщил, что кто-то пытается взломать ее личный кабинет. Женщина испугалась за свои деньги и чтобы сохранить сообщила незнакомцу все данные. В итоге мошенники оформили на нее кредит на сумму 300 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

– Сотрудники полиции обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность при общении с незнакомцами, перепроверять информацию, поступающую от неизвестных людей. Банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента ее номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, а тем более пин-код, – добавили в ведомстве.

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