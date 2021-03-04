Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 марта 2021: в регионе увековечат память о погибших в борьбе с вирусом врачей

Конкретные предложения будут представлены в ближайшее время Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прозвучало предложение увековечить память медиков, работающих в ковидных госпиталях и погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Память на века

Предложение поступило от участников Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных образований, сообщает официальный сайт краевого парламента. Непосредственно инициатива принадлежит председателю Совета депутатов Шелаболихинского района Константину Антропову.

- Мы прожили очень сложный год. Медики самоотверженно работали. К сожалению, многие коллеги ушли из жизни, заразившись на боевом посту. Есть предложение увековечить их память. Возможно, это будет памятное издание или мемориальные доски на лечебных учреждениях, где они работали, - подчеркнул он.

Идею поддержали и спикер парламента Александр Романенко и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

- Этот год для нас действительно во многом был годом потерь. Работа медиков, как в ковидных госпиталях, так и в центральных районных больницах, заслуживает признательности и уважения, - говорит министр.

Ведомство совместно с комитетом АКЗС по здравоохранению и науке и Общественным советом при Минздраве планирует разработать предложения по поощрению медработников и по сохранению памяти о погибших коллегах.

Ранее была одобрена идея присвоить барнаульской больнице №4 имя Николая Гулла. На протяжении многих лет он возглавлял медучреждение. Врач скончался в сентябре 2020 года.

Прививочная кампания

По состоянию на 5 марта 2021 года в Алтайском крае насчитывается уже около 60 тысяч человек, кто решился поставить прививку от коронавируса. Оперативный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщает, что ежедневно (за исключением выходных дней) в крае число вакцинированных увеличивается в среднем на две тысячи человек. Из общего числа порядка 38 тысяч получили первый компонент, а 21,5 уже полностью привиты.

Тем временем, число заболевших уже превысило 44 тысячи. Только за последние сутки лабораторно диагноз был установлен в следующих населенных пунктах: Барнаул – 32, Бийск и Рубцовск – по 11 заболевших, Яровое – 7, Поспелихинский район – 6, Шипуновский район – 5, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели почти 40 тысяч человек. Скончались – 2376. В ковидных госпиталях продолжают лечение почти полторы тысячи инфицированных COVID-19 и почти полтысячи с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 347, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99, - уточняют в оперштабе.

Амбулаторно наблюдаются 33 бессимптомных вирусоносителей и 517 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

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