Алтайские мамы бесплатно обучатся основам бизнеса и поборются за грант на открытие своего дела

Центр «Мой бизнес» объявляет о старте федерального образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель», который состоится 29 марта 2021 года.

Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 24 марта. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».

Антон Слободчиков. Фото предоставлено Центром «Мой бизнес»

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

«В Алтайском крае программа проходит уже на протяжении 5 лет. Более 140 женщин прошли обучение, зарегистрировали предпринимательскую деятельность, активно участвуют в формировании бизнес-сообщества региона, а также находятся в постоянном развитии и пользуются услугами инфраструктуры поддержки предпринимательства. В 2021 году программа пройдет более чем в 60 регионах России», - рассказал руководитель центра Мой бизнес в Алтайском крае Антон Слободчиков.

Мамы со всего Алтайского края могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте mama-predprinimatel.ru до 25 марта 2021 года. К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в город Барнаул на обучение предпринимательству.