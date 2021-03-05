Бывшего директора института им. Лисавенко в Барнауле осудили на три года за скрытые саженцы

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бывшего директор института садоводства им. Лисавенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

По данным следствия и суда, в период с 2016 по 2018 годы осужденный, занимая различные должности ФГБНУ «Научно исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко», существенно занижал количество выращенных саженцев. При этом известно, что он обладал точными сведениями о реальном количестве выращенной продукции. Из корыстных побуждений он умышленно скрывал их от бухгалтерского учета, а затем продавала неучтенный товар третьим лицам.

В результате институт потерял более 3 миллионов 800 тысяч рублей. Такая сумма считается особо крупным размером. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.